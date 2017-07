Un adolescent e acuzat de 15 infractiuni dupa atacurile cu acid de la Londra. O victima a fost complet desfigurata

Minorul a fost acuzat sambata, intre altele, de vatamare corporala grava, detinerea unui obiect de evacuare a unei substante nocive si jaf.

Tanarul urmeaza sa compara luni la Tribunalul pentru Tineri de la Stratford, a precizat politia metropolitana intr-un comunicat, potrivit news.ro.

Politia britanica a retinut vineri doi adolescenti, in urma celor cinci atacuri cu acid asupra unor persoane pe scutere, in mai putin de 90 de minute, in estul Londrei.

Second arrest by officers investigating five linked acid attacks https://t.co/h3lPnCDD7s pic.twitter.com/yWijUjgIj7

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 14, 2017

In urma acestor atacuri, mai multe persoane au fost arse pe fata, iar una dintre victime a fost desfigurata.

Fortele de ordine au anuntat ca ancheta continua.