Un american a fost impuscat accidental in cap de politistii britanici, in timpul atentatului din Londra. In ce stare este

Politistii londonezi au recunoscut in urma cu o zi ca un civil a fost ranit accidental de catre fortele de interventie, care au tras peste 50 de gloante in directia celor trei atacatori din Londra.

Autoritatile britanice au precizat ca civilul ranit accidental are sanse mari de supravietuire, desi au refuzat sa confirme daca acesta este cetatean al Statelor Unite.

”I-am convins pe oameni sa se baricadeze inauntru si sa plece din gradina pe care o avem... si i-am convins sa intre in bar si in toalete, sa se ascunda sub mese si in pivnita in care ne tinem toate produsele. Apoi am auzit focuri de arma si l-am vazut pe tipul asta american cum este impuscat in cap”, a declarat Fabio Lamas, care lucreaza intr-un pub din Borough Market.

Acesta a povestit ca cetateanul american statea langa o fereastra din pubul Wheatsheaf.

Potrivit martorului, victima era impreuna cu alti doi prieteni, care au sustinut ca sunt doctori americani si lucreaza in Londra.

Lamas a precizat ca americanul impuscat accidental era fie din New York, fie din New Jersey.

Victima a ramas constienta dupa ce a fost impuscata accidental, dar prietenii acestuia erau in stare de soc.

”Sangera prin ochi. M-am dus la trusa de prim ajutor si am inceput sa vorbesc cu prietenii lui si sa incerc sa-i calmez”, a precizat Fabio Lamas.

Autoritatile britanice au reusit sa-i ucida pe jihadisti la aproximativ opt minute dupa declansarea carnagiului, dupa ce au tras peste 50 de gloante in directia acestora.

Sapte persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 48 au fost ranite dupa ce trei atacatori au intrat cu o furgoneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a-i ataca pe trecatori cu mai multe cutite in zona Borough Market.