Un american de 56 de ani, arestat si pus sub acuzare in legatura cu cele 14 colete cu dispozitive explozive, trimise unor critici ai lui Donald Trump - VIDEO

Un american de 56 de ani a fost arestat si pus sub acuzare in legatura cu cele 14 colete cu dispozitive explozive, trimise unor critici ai lui Donald Trump. Presedintele Statelor Unite a spus ca astfel de acte sunt josnice si nu isi au locul in SUA. Ultimele pachete suspecte au fost gasite ieri in Florida si la New York, dar ar mai putea fi si altele, avertizeaza autoritatile.