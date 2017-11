Un american de 69 de ani, condamnat la moarte pentru crima, a scapat de executie pentru un an si jumatate. Cum a fost posibil - VIDEO

Executia lui Alva Campbell in varsta de 69 de ani era programata pentru miercuri, dupa ce acum 20 de ani, el a ucis o tanara de 18 ani. In statul Ohio, de unde este originar, inculpatul, trebuia sa fie executat printr-o injectie letala introdusa in sange. Din cauza ca aceste sufera de o boala respiratorie, medicii nu au reusit sa-i gaseasca vena timp de 25 de minute.

Gary MOHR, DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI REABILITARE, OHIO: “Venele nu erau bune. Si cand echipa medicala mi-a spus: domnule director, nu suntem increzatori ca putem face acest lucru, atunci am decis ca nu voi continua.”

La executie au venit si rudele victimei.

Gary MOHR, DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI REABILITARE, OHIO: “Nu imi pot imagina cum a fost pentru ei. Sa vina pana in Lucasville si sa plece fara nici un rezultat.”

Avocatul barbatului crede ca starea de sanatate a clientului sau nu se va imbunatati.

David STEBBINS, AVOCAT: “Probleme de sanatate, probleme cu venele, toate aceste probleme nu vor disparea. Sunt acolo si nu vad cum se vor imbunatati in timpul apropiat. Este batran, bolnav si are vene rele.”

Din spusele unui jurnalist prezent in sala unde urma sa aiba loc executia, in momentul in care a aflat ca nu va muri Alva Campbell le-a strans mana medicilor si si-a sters lacrimile.

Andrew WELSH-HUGGINS, JURNALIST: “Campbell a spus ca nu va uita aceasta zi niciodata, dupa ce totul s-a terminat.”

A fost a treia oara in istoria moderna a Statelor Unite cand o executie a fost oprita dupa inceperea procesului. Alva Campbell va fi executat pe 5 iunie 2019.