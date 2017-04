Un atac decisiv, un discurs bun, dar ce urmeazaa Analiza CNN despre ofensiva SUA in Siria

Trump, vizibil miscat de rezultatul atacului chimic, a vorbit de la resedinta sa din Palm Beach despre "bebelusii frumosi" ucisi de gazul sarin. In raspuns la atacul chimice, Trump a decis sa actioneze diferit de predecesorul sau, Barack Obama, care a evitat sa abordeze direct problema siriana.

Miscarea presedintelui american a fost cea mai indrazneata actiune a Armatei americane in timpul mandatului lui Trump si a ridicat o serie de intrebari pentru administratia prezidentiala in ceea ce priveste actiunile viitoare.

1. A fost atacul cu rachete doar un avertisment pentru regimul al Assad sau este acesta inceputul unei campanii impotriva dictatorului sirian?

SUA au mai incercat sa transmita astfel de mesaje in trecut, insa acestea nu au fost percepute asa cum s-a dorit. De exemplu, atacul aerian impotriva unei baze al Qaeda din Afganistan a fost urmat de o serie de atacuri impotriva ambasadei SUA din Africa, din 1998, soldate cu moartea a peste 200 de oameni. Trei ani mai tarziu aveau loc atacurile de la 11 septembrie.

Administratia George W. Bush avea sa critice dupa 9/11 atacul cu rachete comandat de presedintele Bill Clinton in Afganistan. Se va repeta istoriaa

2. Razboiul din Siria a dus la uciderea a jumatate de milion de civili in cei 6 ani de regim Assad. Are administratia Trump un plan de-a proteja populatia civila?

Administratia Trump a incercat deja sa interzica intrarea in SUA a refugiatilor sirieni, fiind vorba in mare parte de femei si copii. Acesti refugiati nu sunt teroristi, sunt civili care fug de terorismul regimului Assad, dar si de ISIS. Sunt victime, nu agresori, mai scrie CNN.

Trump a lansat in cateva randuri ideea unei "safe zone" (zona de siguranta) pentru civilii sirieni. Este acesta urmatorul pasa Atacul de acum nu are cum sa protejeze milioanele de civili din Siria, care, in prezent, sunt la mila regimul Assad.

3. Legaturile cu Rusia. Cum vor evolua?

Assad are sustinerea Rusiei si a reusit sa ramana la putere datorita ajutorului primit in 2015. Va afecta decizia luata acum de Trump relatiile SUA-Rusiaa Care va fi reactia lui Vladimir Putina

4. Care va fi finalul?

Machiavelli a spus: "Razboaiele incep atunci cand vrem, dar ele nu se incheie cand ne dorim". Oficiali din administratia Trump spun ca actiunea de acum este una izolata si ca nu exista o campanie impotriva lui Assad, insa acesta este fix genul de discurs oferit de SUA atunci cand se intervine pe teritoriul altor state.

5. Care este baza legala a acestui atac?

Decizia administratiei Trump de-a ataca baza aeriana din Siria este un act de razboi, fara o rezolutie ONU. Va incerca oare Trump sa obtina acordul Congresului american pentru alte interventii militare in Siriaa Pana la urma, Congresul este cel care autorizeaza interventiile militare americane, nu Comandantul suprem.