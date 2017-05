Un atac sinucigas produs pe Manchester Arena la concertul Arianei Grande a facut 22 de morti si zeci de raniti. Statul Islamic a revendicat atentatul - VIDEO

”O, Doamne, ce s-a întâmplat?”

Concertul abia se incheiase si spectatorii se indreptau spre iesire, cand o explozie puternica a rasunat in foaierul care face legatura intre arena si gara principala din Manchester. In cateva secunde, panica s-a instalat in toata arena.

”Luminile s-au aprins, iar oamenii plecau de la locurile lor. Dintr-odată s-a auzit o bubuitură. Toată lumea a început să fugă, oamenii strigau şi plângeau.”

”Eram în sală şi am auzit o bubuitură puternică. Am luat-o la fugă.”

In zadar faceau apel la calm organizatorii. Cu greu au fost linistiti parintii care nu puteau da de copiii lor.

”Am inima frântă în acest moment, pentru că nu ştiu unde este ea. Nu ştiu dacă este încă în viaţă sau nu.”

Nu se stie numarul exact al oamenilor care au venit la spectacol, insa capacitatea arenei este 21 de mii de locuri. Din imaginile filmate de cei aflati inauntru se aud tipete si se vede cum oamenii alearga ingroziti spre iesire.

”Toţi se îngrămădeau, se împingeau. Oamenii îşi pierdeau pantofii, telefoanele.”

”Am văzut o fată care a sărit de pe scaun direct pe scări, atât de speriată era.”

58 de persoane au ajuns la spital cu diferite traumatisme, iar 22 au murit. In presa au aparut numele a doua dintre victime. Si-a pierdut viata Saffie, o fetita de doar opt ani.

Mama si sora au fost ranite ei sunt acum in grija medicilor. Si Georgiana de 18 ani a murit, dupa ce a fost la concertul interpretei sale indragite. Dupa atentat, autoritatile au sporit masurile de securitate in oras. Au efectuat raiduri la mai multe adrese si au retinut un suspect.

Intre timp, presa a scris numele presupusului sinucigas. Ar fi vorba despre Salman Abedi in varsta de 23 de ani. Nu se stie insa nationalitatea acestuia.

Ian HOPKINS, SEFUL POLITIEI DIN MANCHESTER: ”Pot confirma faptul că atacatorul a murit în urma exploziei. Suntem de părerea că atacatorul a avut asupra sa un dispozitiv exploziv improvizat cu care s-a detonat, cauzând această atrociţie.”

La circa o ora de la incident, gara din apropierea arenei a fost inchisa, iar genistii au detonat un obiect suspect, care s-a dovedit insa inofensiv. Ariana Grande a reactionat dupa atentatul de la concertul ei.

"Din adancul inimii mele, imi pare atat de rau. Nu am cuvinte", a scris artista pe Twitter. Si numerosi lideri straini s-au declarat socati de cele intamplate. Vladimir Putin a condamnat atentatul pe care l-a numit cinic si inuman, iar Donald Trump i-a numit pe organizatori ratati.

Si Igor Dodon, Pavel Filip si Andrian Candu au transmis condoleante familiilor indoliate. Este a doua oara de la inceputul acestui an cand teroarea pune stapanire pe Marea Britanie. In luna martie, un barbat a intrat cu masina in multimea de pe podul Westminster, apoi a injunghiat un politist in apropierea Parlamentului. Cinci oameni, printre care si o romanca, si-au pierdut viata in acel atac.