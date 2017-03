Atacul terorist de la Londra. Imagini cu presupusul atacator - a incercat sa intre in legislativul britanic, inarmat cu un cutit, si a ucis un ofiter de politie - VIDEO

Panica s-a instalat pe strazile din Londra, dupa ce s-a aflat ca un individ a intrat cu masina in pietonii care se deplasau pe podul de langa Parlamentul britanic. Ulterior, soferul si-a continuat drumul in mare viteza catre cladirea Legislativului si s-a izbit de porti.

A coborat din masina si a incercat sa intre in cladire, ranind un politist cu un cutit. Pe internet a aparut si o poza cu presupusul atacator. Un alt agent a deschis focul si l-a impuscat pe suspect. In momentul atacului, avea loc sedinta Camerei Comunelor, care a fost suspendata.

David LIDDINGTON, PRESEDINTELE CAMEREI COMUNELOR: ”Presupusul atacator a fost împuşcat de poliţiştii înarmaţi. Au fost raportate şi alte incidente violente, în apropierea Palatului Westminster.”

Si premierul Theresa May se afla in Legislativ in acel moment, insa a fost scoasa din cladire si dusa intr-un loc sigur. Dupa incident, zona a fost impanzita de politisti si medici, care au acordat ajutor ranitilor. Au fost trimise si elicoptere la fata locului.

”Am început să alergăm şi eu nu ştiam ce s-a întâmplat. Am mers mai departe şi am văzut că a maşină s-a lovit de un perete, iar oamenii au început să fugă în toate părţile."

Desi imaginile de la fata locului arata cat de grav a fost incidentul, nu toti se pare ca s-au speriat de cele intamplate. Un tanar a fost surprins in momentul in care isi facea selfie la locul atacului. Autortitatile au indemnat localnicii si turistii sa ramana in case si sa nu iasa in centrul orasului.

Politia spune ca atacatorul avea in jur de 40 de ani. Deocamdata nu se cunosc motivele atacului, numit de autoritati un atentat terorist si condamnat de mai multe tari printre care Rusia si Statele Unite.

In ultima perioada in Europa au avut loc mai multe atentate cu masini care intra in multime. Cum ar fi cel de la Berlin in care au murit 12 oameni si de la Nice unde s-au inregistrat peste 80 de morti.