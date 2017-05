Un atac terorist, pus la cale de un refugiat in varsta de 17 ani, a fost dejucat de autoritatile germane. Suspectul a fost arestat la Berlin - VIDEO

Un apropiat al tanarului a anuntat oamenii legii ca individul isi luase ramas bun de la rude si le spusese ca planuieste sa se arunce in aer. Potrivit ministerului de interne, suspectul a ajuns in Germania in 2015 si are origini siriene. In decembrie anul trecut, un terorist cu origini tunisiene a intra cu un camion in multimea adunata la targul de Craciun de la Berlin. 12 persoane au murit atunci.