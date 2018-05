Un australian a fost supranumit "omul cu bratul de aur", dupa ce a reusit sa salveze peste doua milioane de vieti. A donat sange, despre care medicii spun ca ar contine anticorpi unici - VIDEO

Desi la prima vedere este o persoana obisnuita, acest australian a devenit cunoscut in toata lumea pentru povestea incredibila a vietii sale. James Harrison a donat sange timp de 60 de ani, iar, potrivit estimarilor efectuate de Crucea Rosie, a reusit sa salveze 2,4 milioane de copii. Desi a donat sange de mii de ori, spune totusi ca are o frica.

"Niciodata nu ma uit la bratul meu. - De ce? - Cand vad sange, nu pot sta linistit.“

Medicii sustin ca sangele acestui barbat contine niste anticorpi unici, care ar fi capabili sa lupte cu boli severe. Mai exact, doctorii au folosit sangele lui James pentru a dezvolta vaccinul Anti-D, care ajuta la tratarea unei maladii care apare la femeile gravide si ataca celulele de sange a copiilor nenascuti. In cele mai grave cazuri, boala poate duce la decesul fatului.

"James a ajutat copii din Australia, dar si bebelusi din toata lumea.“

James Harrison a descoperit ca are anticorpi in sange, in urma unei interventii chirurgicale pe care a suportat-o la varsta de 14 ani. De atunci, saptamanal a donat sange. Barbatul a ajutat-o chiar si pe fiica sa, care suferea de aceeasi boala si dupa vaccin a nascut un copil sanatos.