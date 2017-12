Un autobuz a intrat in plin in pietoni, in Moscova. Sunt cel putin 3 raniti - FOTO si VIDEO

Un autobuz a intrat in plin in oamenii care asteptau in statie, in nord-estul Moscovei.



Incidentul are loc la doar cateva zile dupa cel in care un alt autobuz plin cu pasageri a intrat intr-un pasaj pietonal, in apropierea unei statii de metrou din Moscova, 4 oameni pierzandu-si viata atunci.

Politia a anuntat acum ca sunt 3 raniti, dar nimeni nu a fost ucis. Zona a fost izolata si autoritatile au inceput o ancheta.

Sursa foto: iz.ru