Un autobuz a intrat in plin in pietoni, la Moscova. Sunt cel putin 3 raniti - FOTO/VIDEO

Accidentul s-a produs in aceasta dimineata in capitala rusa. Conducatorul auto al autobuzului le-a povestit politistilor ca mergea regulamentar, cand la un moment dat un automobil i-a taiat calea.

Barbatul ar fi incercat sa evite impactul, insa s-a izbit intr-o statie, in care mai multi pietoni asteptau transportul public. Presa rusa scrie ca 3 persoane, 2 femei si un barbat, s-au ales cu traumatisme si au fost duse la spital. Imediat la fata locului au venit politistii care au incercuit zona.

Presa rusa scrie ca soferul in varsta de 57 de ani, cu o experienta in sofat, a trecut cu brio toate verificarile necesare inainte de a urca la volan. Ambii conducatori auto au fost retinuti, iar pe acest caz a fost pornit un dosar penal. Inca de marti, tragediile se tin lant in Rusia.

Mai intai un autobuz a intrat intr-un pasaj subteran in capitala rusa, omorand 5 persoane. Miercuri, paznicul unei fabrici de dulciuri a fost impuscat mortal in urma unei reglari de conturi dintre fostul director si actualul proprietar, iar ieri, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba, 13 oameni au fost raniti.

Politia a anuntat acum ca sunt 3 raniti, dar nimeni nu a fost ucis. Zona a fost izolata si autoritatile au inceput o ancheta.

Sursa foto: iz.ru