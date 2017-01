Un autobuz care transporta mai multi copii la o olimpiada a luat foc din mers pe o strada din orasul rus Vologda - VIDEO

Mai multi soferi care treceau prin zona au surprins momentul in care autobuzul este mistuit de flacari. Soferul spune ca vehiculul era in stare buna si ca nu stie de la ce a izbucnit focul. O comisie speciala se ocupa de caz. In autobuz se aflau in total 35 de pasageri, printre care 21 de copiii. Nimeni nu a fost ranit.