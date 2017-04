Din imaginile surprinse de martori se vede ca in gaura imensa a nimerit si un automobil. In afara de sofer, in autobuz se aflau mai multi pasageri. Cativa s-au ales doar cu traumatisme usoare.

Trecatorii i-au ajutat pe oameni sa iasa din vehicul. Nu se stie deocamdata cum s-a format craterul. In apropiere de locul incidentului au loc lucrari, care ar fi putut provoca aparitia gaurii.