Un autobuz scolar, cu 9 elevi in el, a ajuns intr-o piscina. Soferul a evitat un alt accident

Din primele informaţii, şoferul a încercat să evite coliziunea cu un vehicul care i-a tăiat faţa.

A tras de volan, a ieşit de pe şosea şi a rupt un gard, apoi s-a oprit cu botul în piscina plină.

La bordul autobuzului se aflau nouă elevi, însă niciunul nu a suferit răni. Doar şoferul s-a ales cu un traumatism minor.

A school bus smashed through a fence and landed in swimming pool after swerving to avoid a car in Orlando, Florida this morning. The driver suffered minor injuries; no one else was hurt. https://t.co/MVi9xWwiP9 pic.twitter.com/nlTNmLv7Hg