Un autocar cu turisti s-a prabusit intr-o prapastie, in centrul Frantei. Primul bilant al victimelor: 5 morti si 27 de raniti

Accidentul a survenit duminica dimineata, iar victimele sunt cetateni portughezi care calatoreau spre Elvetia.

In jurul orei locale 04:30 (05:30 ora Moldova), in apropiere de viaductul Charolles, autovehicul a iesit de pe carosabil si s-a prabusit intr-o rapa.

In autocar se aflau in jur de 40 de persoane. Din primele cercetari reiese ca accidentul s-a produs din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in special din cauza poleiului care acoperea soseaua.