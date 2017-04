Un autocar cu zeci de pasageri din Republica Moldova a ramas blocat in Romania, din cauza zapezii - VIDEO

Un autocar cu zeci de pasageri din Republica Moldova a ramas blocat in trafic, din cauza zapezii, in zona localitatii Valea Grecului. ”Am reusit si am ajuns personal la acel autocar si am constatat ca persoanele sunt in siguranta.

Deocamdata, nu se pune problema evacuarii calatorilor. Prioritate pentru noi in momentul de fata sunt persoanele ramase izolate in autoturisme, pe care le vom prelua pe rand si le vom duce la Husi”, a declarat, vineri, pentru News.ro prefectul Isabel Bogdan din Romania.

Pe acelasi sector de drum, intre Husi si Vama Albita, o cisterna s-a rasturnat, fara a se cunoaste, deocamdata, daca exista scurgeri de combustibil. Mai multe cabluri de electricitate au cazut pe sosea, pe drumul european E 581, in apropiere de municipiul Barlad, dupa ce un stalp de inalta tensiune s-a rupt. Politia a blocat traficul spre si dinspre Vaslui.