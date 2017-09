Un autocar plin cu turisti s-a izbit intr-un camion pe o strada din orasul Kubani, Rusia. Sase oameni si-au pierdut viata, iar 20 au ajuns la spital - VIDEO

Accidentul s-a produs in jurul orei unu noaptea. Autobuzul transporta turisti din Abhazia in Nijnii Novgorod. In vehicul se aflau 29 de oameni, inclusiv, cei doi soferi. La un moment dat autocarul s-a izbit intr-un camion parcat pe marginea drumului. Sase persoane au murit pe loc.

Medicii ajunsi la fata locului au acordat ajutor ranitilor, care au fost dusi la spital. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat exact. Preliminar, politistii spun ca soferul autobuzului ar fi adormit la volan. Acum trei zile, sapte oameni au murit, printre ei si o femeie insarcinata, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit frontal de un automobil in regiunea Kaliningrad.