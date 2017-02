Un autocar plin cu turisti s-a rasturnat pe o autostrada din Taiwan: 32 de persoane au murit, iar 13 au fost ranite - VIDEO

Accidentul s-a produs aseara pe o autostrada din Taipei. 45 de oameni se aflau in vehicul. Ei se intorceau dupa o excursie la o ferma din provincia Taichung. In drum spre casa insa, autobuzul a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat intr-un sant.

La fata locului au ajuns pompierii si medicii. In operatiunile de salvare au fost implicati in jur de 200 de oameni. 35 de pasageri au murit pe loc, iar 13 au suferit rani grave si sunt internati in spital.

Ko WEN-JE, PRIMARUL OR. TAIPEI ”Avem un număr mare de specialişti care vor ajuta rudele victimelor implicate în acest accident.”

Auoritatile au anuntat ca printre victime nu sunt cetateni straini.