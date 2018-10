Un avion al unei companii aeriene din Singapore a zburat cel mai lung traseu comercial din lume. Aeronava a efectuat o cursa spre New York, care a durat aproape 18 ore - VIDEO

Aterizarea a venit dupa aproape 18 ore petrecute in aer, acesta fiind primul zbor ce marcheaza reluarea unei curse aeriene care a fost abandonata in 2013. Potrivit site-ului aeroportului de langa New York, avionul a sosit la orele cinci dimineata, ora locala, dupa ce decolase din Singapore la ora locala 23. In total, aeronava a petrecut in aer 17 ore si 52 de minute.

Durata cursei a fost putin mai mica decat durata teoretica a zborului, ce fusese estimata cu jumatate de ora mai mult. Odata cu acest nou zbor efectuat, Singapore Airlines a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai lungi zboruri, care era detinut pana acum de compania Qatar Airways.

Totusi nu a fost pentru prima data cand compania asiatica a propus acel traseu. Aceasta a asigurat cursa timp de noua ani, inainte de a o abandona in 2013, dupa ce cresterea puternica a pretului la petrol, a facut-o sa isi piarda rentabilitatea.