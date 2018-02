Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit langa Moscova: "Echipajul si pasagerii nu au avut sanse de supravietuire" - VIDEO

Stirea se actualizeaza.

UPDATE 15:20: Reuters scrie că toate cele 71 de persoane aflate la bordul aeronavei au murit. Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a transmis condoleanţe familiilor victimelor incidentului aviatic.

UPDATE 15:10: Reprezentanţii Aeroportului Internaţional Domodedovo au declarat că aeronava a fost inspectată înainte de decolare şi nu au existat semne care să prevestească tragedia.

UPDATE 15:10 La faţa locului intervin 150 de echipaje de pompieri care acţionează cu 20 de autospeciale şi alte vehicule.

UPDATE 15:09 La fata locului urmează să sosească Ministrul Transporturilor Federaţiei Ruse, Maxim Sokolov, pentru a analiza cazul.

UPDATE 15:02 A fost publicat primul videoclip de la locul accidentului.

UPDATE 15:01 Conform informaţiilor preliminare, nimeni nu a supravieţuit accidentului.

UPDATE 15:00 In locul unde a s-a prabusit avionul au fost observate doua cadavre.

UPDATE 15:58: Comisia de investigatii a deschis o ancheta penala in legatura cu prabusirea avionului langa Moscovei. Potrivit acestora, la bordul avionului erau 65 de pasageri si echipajul.

UPDATE 15:54: La aeroportul din Saratov au raportat ca asteapta sosirea aeronavei la 16:35, ora Moscovei. Ei nu cunosc de nici o tragedie. Intre timp, site-ul "Saratov Airlines" mai multe rute au fost amanate.

UPDATE 14:51: Presa rusa scrie ca bucati de avion au fost observate intr-un camp din satul Ramenskoye din regiunea Moscovei.

UPDATE 14:40: La bordul aeronavei se aflau 65 de pasageri şi 6 persoane care făceau parte din echipaj.

BREAKING: BBC reports Saratov Airlines flight has disappeared from radar en-route Moscow to Orsk. Sole flight on this route today is #6W703 from Moscow Domodedovo (An-148 RA-61704). | @flightradar24 data (info subject to change). https://t.co/tVJl0A2TmT pic.twitter.com/3IaeYKXXth