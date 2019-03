Un avion cu 149 de pasageri la bord s-a prabusit, la scurt timp dupa decolare, in Etiopia - FOTO/VIDEO

Potrivit unui reprezentant al companiei aeriene, aeronava Boeing 737 s-a prăbuşit la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul din Addis Ababa, în jurul orei locale 08.44m scrie BBC News.

Astfel, premierul Abiy Ahmen şi-a exprimat „condoleanţele” într-o postare pe Twitter.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii companiei aeriene au mai precizat că este în curs de desfăşurare o operaţiune de căutare şi salvare, în apropierea orăşelului Bishoftu. Pentru moment, nu se cunosc informaţii despre numărul victimelor.

„Vom face tot ce putem ca să ajutăm serviciile de urgenţă”, se mai precizează în comunicat.

Un alt avion al companiei s-a prăbuşit în Marea Mediterană în 2010, la scurt timp de la plecarea din Beirut. 90 de persoane au murit.