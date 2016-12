Un avion cu 154 de pasageri a ratat decolare si a iesit de pe pista, in India. 15 persoane au fost ranite - VIDEO

Incidentul s-a produs miercuri dimineata in in timpul manevrelor de decolare. Aeronava trebuia sa ajunga la Mumbai. Echipele de interventie i-au evacuat cu ajutorul toboganelor gonflabile pe cei aflati la bord.

"Toti pasagerii si membrii echipajului au fost evacuati in siguranta. Unii dintre acestia au fost usor raniti in timpul operatiunii", se arata intr-un comunicat al companiei Jet Airway. Aeroportul a fost temporar inchis in urma incidentului.