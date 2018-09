Un avion cu 160 de pasageri la bord a luat foc si s-a prabusit intr-un rau, la Soci, dupa aterizare. Pasagerii au sarit pe geamuri - VIDEO

Potrivit Daily Mail, echipele de intervenţie au reuşit să evacueze pasagerii şi echipajul, după ce oamenii au sărit în apă ca să îşi salveze vieţile.

Accidentul s-a produs în staţiunea rusească de la Marea Neagră Soci, iar pasagerii au ieşit prin geamurile sparte ale avionului direct pe aripile aeronavei.

Another day, another Utair crash — this time Boeing 737 overran after second attempt at landing at Sochi. High winds and downpour at play, but events like this all too common. 4 injured, one airport worker dead. Authorities have already opened investigation. pic.twitter.com/xwLuYfv0OJ