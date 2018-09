Un avion de lupta de ultima generatie s-a prabusit in Rusia dupa ce a luat foc. Cei doi piloti s-au catapultat astfel ca nimeni nu a avut de suferit - VIDEO

“Zbura de acolo, a cazut de acolo, si a cazut aici. E ceva asemanator cu avioanele noastre de lupta.”

Avionul de lupta MiG-31, model despre care armata rusa a anuntat ca va fi echipat cu rachete hipersonice de tip Kinjal, s-a prabusit ieri in timpul unui zbor de antrenament in regiunea Nijni Novgorod, dupa ce a luat foc in aer. Echipajul a reusit sa se catapulteze, viata celor doi piloti nefiind in pericol.

Ministerul Apararii rus a mentionat intr-un comunicat ca zborul era efectuat fara munitie la bord. Aeronava a cazut intr-o zona nelocuita iar distrugeri la sol nu exista. Potrivit datelor preliminare, cauza accidentului ar fi o defectiune tehnica.

O Comisie a Ministerului Apararii s-a deplasat la fata locului pentru a stabili circumstantele producerii accidentului. Serviciul de presa al Ministerului pentru Situatii de Urgenta din regiunea Nijni Novgorod a precizat ca avionul a cazut la o distanta de 17 km de baza militara careia ii apartinea, situata intr-o zona impadurita

.Avioane de lupta MiG-31, echipate cu rachete hipersonice “Kinjal”, numite de presedintele rus, Vladimir Putin, cele mai moderne arme ruse, pot fi gasite si la bazele din Districtul militar Sud al Federatiei Ruse, din care face parte si Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in martie 2014.