Un avion de lupta nigerian a deschis focul din greseala asupra unei tabere de refugiati. Peste 50 de oameni au fost ucisi

Guvernul nu a prezentat un bilant oficial al victimelor, dar o organizatie caritabila a estimat ca peste 50 de oameni au fost ucisi. Operatiunea viza organizatia terorista Boko Haram, potrivit armatei nigeriene, citata de CNN, scrie news.ro.

Generalul Lucky Irabor, un comandant din armata nigeriana, a precizat in cursul unei conferinte de presa organizate la Maiduguri ca doi militari au murit in operatiune.

“Sunt morti si raniti, dar urmeaza sa primesc numarul exact de civili ucisi”, a spus el.

Organizatia Doctors Without Borders a condamnat actul, pe care l-a descris drept “un atac pe scara larga asupra oamenilor vulnerabili”, “socant si inacceptabil”. Potrivit ONG-ului, 52 de oameni ar fi fost ucisi si alti 120 au fost raniti.

“Siguranta civililor trebuie respectata. Le cerem urgent tuturor partilor sa asigure facilitatea evacuarilor medicale pe calea aerului sau pe sosea, a supravietuitorilor care au nevoie de ingrijire de urgenta”, a spus directorul de operatiuni al Doctors Without Borders, Jean-Clement Cabrol.

Comitetul International al Crucii Rosii pentru Africa a anuntat pe Twitter ca sase angajati nigerieni ai sai au fost ucisi si alti 13 au fost raniti.

