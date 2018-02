Un avion de mici dimensiuni a aterizat chiar in mijlocul unei autostrazi din statul american California dupa ce, motorul aparatului de zbor a cedat- VIDEO

S-a intamplat ieri in nordul Californiei. Pilotul, care era singur in aeronova in momentul aterizarii, le-a spus autoritatilor ca la un moment dat, motorul, pur si simplu nu a mai functionat, asa ca el a fost nevoit sa aterizeze cat mai rapid.

A facut-o chiar pe autostrada si din fericire nici o masina nu era in calea aparatului de zbor, iar pilotul a scapat nevatamat.

“Este un avion pe autostrada. Ce naiba se intampla?”

Una dintre benzile autostrazii a ramas blocata pentru cateva ore, pana cand avionul fost inlaturat de acolo. A fost pornita o ancheta pentru a stabili de la ce mai exact a cedat motorul aeronavei.