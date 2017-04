In imagini se vede cum trenul de aterizare, ramas fara pneu, lasa in urma scantei cand atinge pista. Pilotul a reusit sa stapaneasca destul de bine aparatul de zbor, care s-a oprit cu botul in afara pistei, totusi fara sa se rastoarne.

Toate cele patru persoane aflate la bord au scapat nevatamate, dar, probabil, au tras o sperietura serioasa.