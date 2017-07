Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in nordul Statelor Unite. Toate cele 6 persoane de la bord au murit

Un avion de mici dimensiuni care decolase de la Chicago si se indrepta spre Canada, la pescuit, s-a prabusit in nordul statului american Wisconsin, iar toate cele sase persoane de la bord au murit, au anuntat autoritatile duminica, la o zi dupa cel putin patru persoane au murit in urma prabusirii unui avion in Georgia, relateaza Reuters.

Avionul de tip Cessna 421 s-a prabusit in Wisconsin la ora locala 3.21 (11.21, ora Romaniei), la Harmony Township, nu departe de localitatea Catawba, la aproximativ 420 de kilometri nord-vest de Milwaukee, capitala statului, a anuntat biroul serifului din tinutul Price.

Victimele sunt toate adulti, insa identitatea nu le-a fost dezvaluita.

Prabusirea a avut loc intr-o zona impadurita si mlastinoasa, a declarat locotenentul Gabe Lind de la biroul serifului.

Anchetatori din cadrul Biroului National pentru Securitatea Transporturilor (NTSB) au fost trimisi la fata locului, a anuntat un purtator de cuvant, Eric Weiss.

Reprezentanti NTSB au precizat ca a avut loc o discutie intre pilotul avionului si un controlor de trafic aerian despre ”un fenomen meteorologic local”, potrivit postului WSAW-TV. Catre ora locala 1.53, avionul a iesit de pe radar, iar epava a fost gasita maii tarziu.

NTSB ancheteaza de asemenea prabusirea unui avion de mici dimesniuni in Georgia, in care au murit cel putin patru persoane, sambata dupa-amiaza, potrivit biroului serifului tinutului Murray.

Avionul, un bimotor de tip Piper, s-a prabusit la ora locala 16.44 (23.44, ora Romaniei), in apropiere de Chatsworth, in statul Georgia, la aproximativ 130 de kilometri de capitala statului Atlanta, anunta biroul serifului si NTSB.