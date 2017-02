Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste doua case, in SUA. Patru persoane au murit, iar doua au fost ranite. VIDEO

In urma accidentului, care s-a produs la putin timp dupa decolare, patru persoane au murit si cel putin doua au fost ranite. Nu este clar insa daca este vorba doar de pasagerii avionului sau daca printre victime se afla si persoane din cele doua locuinte.

Avionul care avea cinci oameni la bord s-a rupt in doua in momentul impactului si un incendiu a cuprins locuintele.

Update: street video of aftermath from plane crash into homes in Riverside. @CBSLA pic.twitter.com/iEM1hk65v0

— Jeff Vaughn (@JeffVaughn) 28 februarie 2017

Cel putin o persoana din aeronava a supravietuit tragediei aviatice. Este vorba despre o adolescenta care a cazut din avion inainte de impact si primeste ingrijiri medicale la spital.

Potrivit autoritatilor, pasagerii avionului erau originari din sudul Californiei si au participat la o competitie de majorete.

In avion erau doi adulti si trei adolescenti, fiind vorba despre o intreaga familie.