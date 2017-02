Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste un centru comercial din Melbourne. Toti cei 5 pasageri au murit - VIDEO

Potrivit politiei, este vorba de un avion Beechcraft King.

De asemenea, echipajul avionului anuntase o defectiune la motor inainte de a se prabusi peste un centru comercial situat in apropierea pistei aeroportului Essendon.

Martorii sustin ca avionul a explodat in momentul impactului, iar un fum negru s-a ridicat deasupra autostrazii din apropiere.

”Erau cinci oameni in aeronava, dar se pare ca nimeni nu a supravietuit acestui accident”, a declarat adjunctul comisarului de politie din Victoria, Stephen Leane.

Footage: At least five feared dead as light plane crashes into shopping center near #Melbourne pic.twitter.com/wGR8cJ4igt — CGTN (@CGTNOfficial) 21 февраля 2017 г.

Tragedia aviatica a avut loc in jurul orei locale 9.00 (00.00 ora Romaniei), cu aproximativ o ora inainte de deschiderea centrului comercial din Melbourne.

Potrivit primelor informatii, aeronava se indrepta spre insula King, situata in stramtoarea Bass dintre Australia si Tasmania