Un avion de pasageri a ratat aterizarea si s-a prabusit in ocean - FOTO si VIDEO

Potrivit The Guardian, aparatul de zbor plecase din Pohnpei, Micronesia, cu destinaţia Portul Moresby.

La aterizare, martorii povestesc că a avut probleme şi zbura la altitudine foarte mică. Nu se ştie din ce cauză a atins târziu pista şi nu a putut mai putut frâna, aşa că a ajuns în ocean.

BREAKING: The Air Niugini plane which has landed in the ocean appears to be Flight PX073 which is scheduled to fly Pohnpei - Chuuk - Port Moresby. Photos show small boats effecting rescue @PXPNG #PNG pic.twitter.com/xPNsau2jZH

Din fericire, toţi cei 57 de pasageri au supravieţuit, însă unii s-au ales cu oase rupte. Aceştia au fost salvaţi de pescari, care au pornit rapid cu bărcile lor spre locul prăbuşuirii.

PLANE CRASH / WATER LANDING

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water.



📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz