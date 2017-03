Un avion de pasageri s-a prabusit in Sudanul de Sud. Bilantul a fost revizuit de la "cel putin 44 de morti" la 14 raniti

Bilantul anuntat initial era de 44 de morti.

„Am primit 14 pacienti care au fost internati (…) si sunt in stare grava”, a declarat ministrul Bona Gaudensio.

Directorul companiei sud-sudaneze South Supreme Airlines, Gabriel Ngang, a declarat ca la bordul aeronavei se aflau „40 de pasageri si cinci membri ai echipajului”.

El a precizat pentru National Courier ca toti pasagerii au fost evacuati in viata.

El a precizat ca aeronava efectua o cursa intre capitala tarii, Juba, si Wau, dar nu a precizat circumstantele incidentului.

Potrivit unei surse aeroportuare, accidentul ar fi fost provocat de conditii meteorologice dificile.

„Vizibilitatea nu era buna, iar (avionul – n.r.) ateriza de la est spre vest si s-a prabusit la capatul pistei”, a spus un inginer de la aeroport, Paul Charles, precizand ca el crede ca „pilotul nu vedea bine pista”.

#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG

