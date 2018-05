Un avion cu 100 de persoane la bord s-a prăbuşit la decolare în Havana

UPDATE 20:35 Presa de stat din Cuba susţine că avionul nu era al unei linii locale, ci al liniei italiene Blue Panorama, şi zbura spre oraşul cubanez Holguin, nu spre Guyana, cum s-a afirmat iniţial. Nu a fost precizat un bilanţ al incidentului.

Avionul aparţinea unei linii aeriene cubaneze şi ar fi avut 104persoane la bord. Aeronava, s-ar fi prăbuşit la câteva minute după decolarea de pe Aeroportul Internaţional Jose Marti din Havana.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K