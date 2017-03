Un avion de tip Boeing a luat foc in timp ce incerca sa aterizeze intr-un aeroport din Peru. Imagini cu pasagerii care fug din avionul cuprins de flacari - VIDEO

Din imaginile filmate de martori se vede cum pasagerii fug din avionul cuprins de flacari. Oamenii alearga haotic in toate partile, iar la un moment dat se aude o explozie.

Unii pasageri au povestit ca avionul a iesit de pe pista in urma unui viraj, iar in acel moment aripa dreapta a atins solul si a luat foc. Altii sustin ca incendiul a fost provocat de un cauciuc care a explodat la aterizare. Echipele de urgenta au intervenit si au stins flacarile in scurt timp. In avion se aflau 141 de persoane. 30 dintre ele au suferit rani minore.

Dupa incident, aeroportul unde s-a intamplat totul a fost inchis, din motive de siguranta. Ulterior activitatea a fost reluata. Autoritatile locale investigheaza cazul.