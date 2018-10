Un avion Lion Air s-a prabusit in mare cu 188 de persoane la bord - FOTO

“Avionul transporta 178 de pasageri adulţi, un copil şi doi bebeluşi, precum şi doi piloţi şi cinci membri ai echipajului”, a declarat Sindu Rahayu, director general al aviaţiei civile în Ministerul Transporturilor.

“Avionul a cerut să revină la bază înainte de a dispărea în cele din urmă de pe radare”, a adăugat el într-un comunicat.

Salvatorii au descoperit resturi ale aeronavei Boeing 737 care s-a prăbuşit la câteva minute după decolare, relatează dpa, citându-l pe şeful Agenţiei pentru căutare şi salvare.

“Am găsit veste de salvare, telefoane mobile şi bucăţi din aeronavă”, a declarat Muhammad Syaugii.

Lion Air JT 610 crashed just 13 minutes after take off from Jakarta airport and is reported to have gone down in water about 30 to 40 metres deephttps://t.co/yb1pybVF4s pic.twitter.com/l6EmAU43Ko