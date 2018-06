Un avion mic la bordul caruia se afla o familie s-a prabusit in orasul american Detroit. Doar pilotul, un tanar de 17 ani a fost scos din flacari - VIDEO

Avionul apartinea familiei unui om de afaceri care impreuna cu sotia si fiul sau in varsta de 17 ani mergea la o competitie de volei a fiicei sale. In timpul zborului pilotul a cerut permisiunea unui aeroport din apropiere de a ateriza, raportand o problema la sasiu, dupa care contactul cu acesta s-a pierdut. In urma lovirii unui copac si a unei conducte electrice, avionul s-a prabusit in apropierea unor case.

Unicul care a supravietuit a fost pilotul, fiind salvat de catre un locatar din apropiere. Acesta din urma, impreuna cu alti vecini a utilizat un topor pentru a sparge usa.

Cordell Owens: "Cand avionul a cazut noi am fugit spre el. Era un avion mic si flacarile erau imense. Cineva din interior a inceput sa strige si sa cheme ajutor. Atunci eu am facut ce mi-a stat in puteri.”

Potrivit politiei barbatul de 54 de ani si sotia acestuia au decedat. Unchiul tanarului afirma ca acesta, avea experienta in a pilota un avion. Tanarul s-a ales cu arsuri de gradul 3 si se afla acum la spital.