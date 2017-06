Un avion militar cu 120 oameni la bord a disparut de pe radare in Myanmar. Mai multe fragmente au fost gasite in mare

”Am gasit in mare piese de avion”, la 218 kilometri de orasul Dawei, in sud-estul Myanmarului, a declarat miercuri seara pentru AFP Naing Lin Zaw, un reprezentant al Fortelor aeriene.

”Comunicarea a fost pierduta brusc, catre ora (locala) 13.35 (10.05, ora Romaniei)”, a anuntat putin mai devreme generalul Min Aung Hlaing, seful armatei, pe pagina sa de Facebook.

Generalul a precizat miercuri seara ca erau 106 militari si membri ai familiilor lor, dar si 14 membri ai echipajului, in acest avion cu turbopropulsor de tip Y-8F-200, de fabricatie chineza.

O sursa aeroportuara a evocat anterior prezenta a 116 persoane la bord.

”Operatiuni de cautare si salvare sunt in curs, cu sprijinul unor avioane si nave militare”, a adaugat seful armatei. Unul dintre aceste vapoare a descoperit fragmentele.

Contactul cu avionul a fost pierdut in momentul in care survola regiunea Dawei, la Marea Andaman.

Aeronava a decolat cu putin timp inainte din orasul Myeik, in sudul Myanmarului, unde se afla bazele militarilor si familiilor lor, si urma sa aterizeze la Yangon, capitala economica a tarii.

Potrivit unui purtator de cuvant al armatei, doua treimi dintre pasageri erau femei si copii.

”Acest tip de zbor este organizat de doua ori pe luna, pentru familiile militarilor”, a declarat o sursa aeroportuara pentru AFP.

”CONDITII METEO BUNE”

”Inclinam catre un incident tehnic. Conditiile meteo erau bune”, a adaugat acest oficial, in contextul in care intretinerea materialului militar - in aceasta tara care ramane una dintre cele mai sarace din Asia de Sud-Est - este un subiect de ingrijorare, in profida pastrarii puterii politice de catre armata.

In iunie 2016, un elicopter militar s-a prabusit (trei morti) in provincia Bago (centru). Conditii meteorologice nefavorabile au fost evocate atunci, drept cauza a accidentului.

Flota aeriana a Myanmarului este veche si depasita moral, afirma un fost oficial din cadrul aviatiei Ministerului Transporturilor, sub protectia anonimatului.

In februarie 2016, cinci militari au murit dupa ce avionul militar, la bordul caruia se aflau, s-a prabusit in apropierea capitalei administrative Naypyidaw.

Accidentele in transporturi sunt foarte frecvente in Myanmar, o tara care s-a deschis lumii incepand din 2001, dupa autodizolvarea unei junte militare care a izolat-o timp de decenii.

In aprilie, cel putin 30 de persoane au murit in estul Myanmarului, in urma coliziunii, noaptea, intre o nava de transport de pasageri si un cargo, in regiunea Yangon.

Precedentul accident de amploare in Myanmar a avut loc pe 28 august 1998, cand un avion apartinand companiei Myanmar Airways, la bordul caruia se aflau 39 de persoane, a fost gasit la patru zile dupa ce a fost dat disparut.

Informatii contradictorii l-au semnalat mai intai intact, in Laos, pana cand a fost descoperit in estul tarii.