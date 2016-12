Avion rus prabusit: toti cei 92 de pasageri au murit. Putin a ordonat o ancheta si a declarat luni zi de doliu national

Sfarsit de an cumplit la Moscova. 64 de membri ai faimosului Cor Alexandrov al Armatei Rosii au murit duminica dimineata, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit in Marea Neagra.

In total, in aparatul militar, un Tupolev-154 se aflau 92 de persoane. Aeronava abia decolase de la Adler, oras situat la sud de statiunea Soci.

Muzicienii urmau sa sustina un concert pentru soldatii rusi din Siria. Reputatul ansamblu a concertat in mai multe randuri in Romania, ultima data chiar in aceasta vara.

Vladimir Putin a ordonat o ancheta si a declarat luni zi de doliu national.

UPDATE 16:25 Potrivit unor surse neoficiale rusesti, printre pasageri se afla si Vladimir Ivanovski, seful politiei militare din Rusia.





UPDATE 15:30 Presedintele sirian Bashar al-Assad s-a declarat duminica "trist" dupa ce a aflat de prabusirea avionului militar rusesc care ii avea la bord pe membrii corului Armatei Rosii, aflati in drum spre Siria pentru un concert care sarbatorea victoria trupelor guvernamentale asupra rebelilor din Alep, scrie Reuters.

UPDATE 14:00 Presedintele rus Vladimir Putin a decretat ziua de luni, 26 decembrie, drept zi de doliu national pentru comemorarea victimelor accidentului aviatic din Marea Neagra, informeaza AFP.

Anuntul a fost facut dupa ce Ministerul rus al Apararii a anuntat ca nu sunt indicii privind existenta unor supravietuitori la locul unde s-a prabusit avionul militar rus dupa ce-a decolat de la Soci (sud) cu destinatia Siria, avand la bord peste 90 de persoane, relateaza AFP si Reuters.

''Zona catastrofei avionului Tu-154 a fost determinata. Nu exista indicii privind existenta unor supravietuitori'', a indicat ministerul intr-un comunicat, citat de agentiile ruse de presa, precizand ca au fost gasite pana in prezent patru corpuri neinsufletite.

UPDATE 12:45 Ministerul rus al Apararii a anuntat ca nu sunt indicii privind existenta unor supravietuitori la locul unde s-a prabusit duminica un avion militar rus dupa ce-a decolat de la Soci (sud) cu destinatia Siria avand la bord peste 90 de persoane, relateaza AFP si Reuters.





''Zona catastrofei avionului Tu-154 a fost determinata. Nu exista indicii privind existenta unor supravietuitori'', a indicat ministerul intr-un comunicat, citat de agentiile ruse de presa, precizand ca au fost gasite pana in prezent patru corpuri neinsufletite.





UPDATE 12:00 Presedintele rus, Vladimir Putin, a ordonat duminica formarea unei comisii de ancheta, condusa de catre premierul Dmitri Medvedev, insarcinata cu stabilirea cauzelor prabusirii in Marea Neagra a unui avion militar care se indrepta spre Siria avand la bordul sau 92 de persoane, relateaza AFP.





Potrivit unui comunicat al Kremlinului, Putin i-a cerut lui Medvedev ''sa formeze si sa conduca o comisie guvernamentala insarcinata cu ancheta privind prabusirea avionului Tu-154 la Soci'' (sud).





Seful statului rus a exprimat ''condoleantele sale cele mai profunde'' rudelor victimelor, in mare parte artisti ai corurilor Armatei Rosii care mergeau sa celebreze Anul Nou impreuna cu soldatii rusi dislocati in Siria.





Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile ruse de presa, a indicat ca avionul se afla in exploatare de 33 de ani si avea 6.689 de ore de zbor din 1983.

UPDATE 10:50 La bordul aeronavei s-ar fi aflat, potrivit Russia Today, 64 de membri ai celebrului ansamblu Alexandrov, mai cunoscut drept "Corul Armatei Rosii", inclusiv dirijorul Valerii Halilov. Acestia urmau sa sustina un concert pentru militarii rusi din Siria. Ansamblul a concertat in mai multe randuri si in Romania, ultima data chiar in aceasta vara.

Lista cu pasageri publicata de catre ministerul Apararii include, pe langa cei 64 de membri ai Ansamblului Alexandrov, opt militari, inclusiv directorul Ansamblului, general-locotenent Valeri Halilov, opt membri ai echipajului, noua jurnalisti, doi inalti functionari civili si responsabila unei organizatii caritabile, foarte cunoscuta in Rusia, Elizaveta Glinka.

La operatiunile de cautare participa 4 nave si 5 elicoptere. Atat presedintele Vladimir Putin cat si patriarhul Kiril au transmis condoleante.

UPDATE 9:50 Unul dintre pasageri, jurnalist la postul NTV, a postat pe Facebook inainte de decolare aceasta fotografie cu avionul:

UPDATE 9:45 Echipele de salvare au gasit corpul neinsufletit al uneia dintre persoanele care se aflau la bordul avionului militar rus care s-a prabusit duminica in Marea Neagra, a anuntat ministrul rus al Apararii, citat de agentiile ruse de presa, transmite AFP.

''Corpul unei persoane moarte ca urmare a prabusirii avionului Tupolev-154, al Ministerului rus al Apararii, a fost gasit la sase kilometri distanta de litoralul statiunii Soci'', a declarat purtatorul de cuvant al ministerului, Igor Konasenkov, agentiilor de presa locale.

Avionul militar rus, cu 91 de persoane la bord, ce disparuse duminica de pe ecranele radarelor, s-a prabusit in Marea Neagra, in apropiere de litoralul statiunii Soci, unde au fost descoperite fragmente din avion, a indicat Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile ruse de presa, relateaza Reuters si AFP.

''Fragmente din avionul Tu-154 al Ministerului rus al Apararii au fost gasite la o distanta de 1,5 kilometri de litoralul orasului Soci, la o adancime de 50-70 de metri'', a afirmat ministerul. Avionul militar a disparut duminica de pe ecranele radarelor dupa ce a decolat din orasul Adler, situat in sudul Rusiei, cu destinatia Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii, care a precizat ca in avion se aflau 83 de pasageri si opt membri ai echipajului si ca au fost mobilizate echipe de salvare pentru gasirea avionului disparut, un Tupolev Tu-154.

Avionul a decolat la ora locala 5,40 (2,40 GMT) din Adler, oras situat la sud de statiunea balneara Sochi, la Marea Neagra, pentru un zbor obisnuit cu destinatia baza aeriana Hmeimim, din apropiere de Lattaqia, in nord-vestul Siriei, potrivit ministerului.

Aparatul transporta militari rusi si membri ai Ansamblului Alexandrov, unul dintre corurile armatei ruse care se deplasa in Siria pentru a participa la sarbatorile de Anul Nou la baza aeriana. Printre pasageri se aflau si noua jurnalisti, a mai spus ministerul rus.