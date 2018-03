Un avion privat turcesc s-a prabusit in Iran. 11 persoane au murit - FOTO

Anunţul a fost făcut de un purtător de cuvânt al aviaţiei civile iraniene, citat de ISNA, relatează Reuters.



„Putem confirma că un avion privat turcesc.. care traversa spaţiul nostru aerian a dispărut de pe radar şi s-a prăbuşit în apropiere de Shahr-e Kord”, a declarat Reza Jafarzadeh la televiziunea publică.

Iniţial, oficialitatea iraniană nu a putut oferi informaţii în legătură cu numărul de persoane aflate la bordul aeronavei, informează Agerpres.

Civilian plane traveling from Sharjah in UAE to Istanbul has reportedly crashed in mountainous region of Iran near Shahr-e-Kord, Iran TV says. Air Arabia flight 283 now over Iran. pic.twitter.com/xzYeKuDcdo