Un avion rus a fost doborat in Siria: pilotul s-a catapultat, insa a fost capturat si ucis de rebeli - VIDEO

Rusia sufera pierderi in Siria. Un avion militar rus a fost doborat de rebelii sirieni in provincia Idlib. Pilotul s-a catapultat, insa a fost capturat si ucis de insurgenti. Moscova a confirmat informatia si a anuntat ca la scurt timp dupa atac, militarii rusi au bombardat zona din care a fost doborat avionul, fiind ucisi in jur de 30 de rebeli.