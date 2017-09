Un azil de batrani din Bucuresti a fost cuprins in aceasta dimineata de flacari: o persoana a murit, iar alte 20 au ajuns la spital - VIDEO

Era ora sase dimineata cand pompierii au fost alertati in legatura cu incendiul izbucnit la azilul de batrani. Flacarile puternice au cuprins cu repeziciune cladirea cu doua etaje si mansarda. Batranii care se aflau in imobil au fost evacuati cat s-a putut de repede. Insa, o persoana care era imobilizata la pat a decedat. Pompierii au intervenit cu cel putin opt autospeciale, dar au avut nevoie de intariri cand au vazut ca focul s-a extins la o cladire din apropiere si la un service auto, in care erau depozitate cantitati mari de anvelope.

Din cauza fumului extrem de dens, pompierii au indemnat locuitorii din preajma sa inchida ferestrele si sa nu iasa din case. Dupa aproximativ sase ore, incendiul a fost stins. In acest timp, 20 de persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri. De ajutor medical a avut nevoie si un pompier, care a fost ranit la cap in timpul interventiei.

Politia a deschis o ancheta pentru a afla de la ce a pornit focul. Trei functionari ai azilului de batrani au fost chemati la audieri. Oamenii legii spun ca acesta nu avea autorizatia necesara pentru securitatea la incendii.