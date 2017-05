"Ce faceţi? Daţi-i drumul.”

Femeia care se aude in imagini ar fi mama copilului, care a incercat sa nu le permita politistilor sa-i ia fiul. In cele din urma, prin forta, baiatul a fost asezat in masina si dus la un sector de politie. Tatal copilului a declarat ca acesta citea versuri din Hamlet in strada pentru a scapa de emotii in fata publicului. Politistii insa au crezut ca el cersea.

Parintii au scris o plangere, iar o comisie de ancheta va analiza comportamentul oamenilor legii.