Un baiat de 12 ani din Australia a plecat intr-o vacanta exotica, dupa ce a furat cardul de credit al parintilor

Dorindu-şi să-şi petreacă vacanţa în Bali, copilul a reuşit să-şi păcălească întreaga familie. I-a cerut bunicii paşaportul, iar după ce a furat cardul de credit al mamei sale, i-a spus acesteia că se pregăteşte să plece la şcoală.



Însă băiatul avea cu totul alte planuri. Tânărul a ajuns la aeroport şi folosind un serviciu care i-a permis să-şi facă singur check-in-ul, s-a urcat la bordul unui avion cu destinaţia Indonezia.



O singură data, copilului i s-a cerut un act care să dovedească faptul că are peste 12 ani.

“Le-am arătat carnetul de elev şi paşaportul pentru a demonstra că sunt în şcoala generală şi că am peste 12 ani. A fost o experienţă incredibilă. Mereu mi-am dorit să am parte de o asemenea aventură”, a declarat tânărul pentru The Guardian Australia.

În Bali, băiatul în vârstă de 12 ani s-a cazat la hotelul All Seasons, minţindu-i pe membrii personalului că este însoţit de sora sa majoră.

Întreaga sa aventură a fost descoperită abia după ce profesorii săi i-au anunţat pe părinţi că micuţul a lipsit de la ore. Descoperind unde a ajuns, mama sa a zburat de urgenţă pentru a-l recupera.

“Sunt mult prea şocată. Nu am cuvinte care să descrie spaima pe care am simţit-o când am descoperit unde se află fiul meu,” a declarat mama băiatului.