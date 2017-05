Un baiat de 5 ani a ramas singur acasa si si-a socat parintii cand s-au intors. Ce a descoperit intr-un sertar

Baiatul din localitatea Qingdao, provincia Shandong, a gasit ascuns intr-un sertar un teanc de bancnote de 100 de yuani si s-a jucat cu ele rupandu-le in bucati, in timp ce parintii sai nu erau acasa, relateaza shanghaidaily.com.

Dupa ce a descoperit isprava fiului sau, tatal, identificat drept Gao, a declarat ca a dus bancnotele la o banca din apropierea casei pentru a-l ajuta, insa angajatii i-au spus ca trebuie sa lipeasca bancnotele si pe urma pot sa i le schimbe cu altele noi.

Tatal a incercat timp de doua zile sa reconstituie bancnotele, dar nu a reusit.

"Am incercat cu multa grija vreo doua zile, dar n-am putut sa refac decat cateva. Unele au fost rupte in cateva bucati, iar altele au fost rupte in mai mult de 10 bucati. Este mult prea greu", a marturisit el.

Barbatul, care este om de afaceri, a spus ca banii erau un imprumut de la banca.