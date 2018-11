Un baiat “neastamparat” a intrerupt discursul Papei Francisc, in timpul unei audiente publice. Micutul a dat buzna pe podiumul unde se afla Suveranul Pontif si a inceput sa se joace - VIDEO

Copilul, evadat din bratele mamei sale, s-a apropiat de un membru al Garzii Elvetiene, pe care l-a tras de mana, apoi a inceput sa alerge pe podium. Mama baiatului a vorbit cu Papa Francisc, in timp ce incerca sa il prinda pe baiat si sa il readuca in randul spectatorilor, dezvaluindu-i liderului Bisericii Catolice ca fiul sau este mut. Papa Francisc i-a spus insa ca poate sa il lase pe baiat sa se joace in continuare.

“Acest copil nu poate sa vorbeasca. Este mut. Insa poate sa comunice.Dar are ceva care m-a pus pe ganduri: este liber. Neastamparat, dar el este liber.”

Papa Francisc a cerut oamenilor sa se roage, pentru ca baiatul sa poata sa vorbeasca. Ulterior, el a aflat ca familia micutului provine din Argentina, tara natala a suveranului pontif. Mai tarziu, Papa s-a aplecat spre cardinalul care statea langa el si i-a soptit: “Este argentinian. Deci, nedisciplinat”.