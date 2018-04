Un baietel a supravietuit unei operatii in urma careia a primit 5 organe in timpul unui singur transplant

Băieţelul a primit doi rinichi, ficatul, pancreasul şi intestinul subţire de la un donator minor. În urma intervenţiei medicale, Jay a primit porecla “Super-Om” de la mama sa, iar cei care i-au aflat povestea au declarat că apelativul i se potriveşte de minune, potrivit The Mirror.

La vârsta de 6 săptămâni, părinţii lui Jay au aflat că intestinul său subţire nu mai funcţionează, afectând şi alte organe. În urma operaţiei care a durat 10 ore, copilul a primit cele cinci organe dintr-o bucată, adică, toate i-au fost înlocuite în aceeaşi intervenţie.

“Când am primit vestea că transplantul ar putea fi posibil, am plâns de fericire. Fără această intervenţie miraculoasă, fiul meu nu ar fi supravieţuit. Sunt emoţionată. Nu cred că voi putea să-mi exprim aprecierea faţă de familia donatorului lui Jay, despre care am aflat doar că era mult mai mic decât fiul meu. Le sunt profund recunoscătoare,” a declarant mama băieţelului operat.

Femeia îşi aminteşte cu durere despre momentul în care aproape şi-a pierdut fiul.

“La doar şase săptămâni a avut un stop cardiac. Doctorii s-au lutat timp de patru ore pentru a-l readuce la viaţă. În urma unei operaţii de urgenţă s-a descoperit că intestinal subţire al băiatului era contorsionat şi nu mai funcţiona, afectând şi celelalte organe. De atunci a fost hrănit doar printr-un tub gastric,” a povestit mama lui Jay.

Deşi operaţia a fost un mare success, Jay mai are de luptat. Medicii au declarant că există riscul ca organele să fie response de noul corp.