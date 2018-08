Un baietel de noua ani din SUA, care vindea limonda la colt de strada, a fost jefuit de un atacator inarmat. Acesta a abandonat insa prada intr-o padure din apropiere - VIDEO

Copilul vindea limonada in Monroe, un orasel din statul american Carolina de Nord, cand a fost abordat de un tanar, care l-a amenintat cu un pistol si i-a cerut banii, apoi a disparut. Baiatul stransese circa 20 de dolari.

Tony UNDERWOOD, PURTATOR DE CUVANT AL POLITIEI: "Eu cred ca oamenii pot fi capabili de o multime de lucruri dar nu sa jefuiasca un copil la un stand de limonada."

Autoritaile cred ca suspectul, un adolescent de culoare, a fugit cu bicicleta de la locul infractiunii. Acesta purta o sapca de camuflaj si un tricou negru. In cautarea suspectului, politistii au identificat o urma in pamant, care i-a condus spre padure, unde adolescentul respectiv aruncase sapca, pistolul airsoft si banii copilului, pusi intr-o cutie de metal, de asemenea furata.Baiatul strangea banii pentru a-si cumpara o masina de tuns iarba. Reprezentantii unui lant de magazine au aflat despre ce I s-a intamplat si i-au daruit masina de tuns iarba la care visa.

“Ma numesc Chris Beatty. Sunt manager in magazinul Lowe. Am aflat ce s-a intamplat asa ca am decis sa venim sa-ti aducem propria ta masina de tuns iarba.”

Acum micul businessman a decis sa colecteze bani pentru a-i investi intr-o afacere de amenajare a terenurilor. Pe langa comercializarea limonadei el mai plimba cainii vecinilor, are grija de reptile, tunde peluze si duce verighete la nunti.