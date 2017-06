Un bar din Japonia rasplateste femeile care poarta tocuri. Adevarul din spatele acestei strategii de promovare

Un local, aflat intr-un hotel din Tokyo, ofera femeilor reduceri la mancare si bautura in functie de inaltimea tocurilor lor.

Reducerile se aplica numai femeilor care poarta tocuri de peste 5 centrimetri, adaugandu-se cate 5% reducere cu fiecare doi cm adaugati.

Femeile curajoase, care aleg sa poarte tocuri de 15 cm, vor primi 30% reducere. In schimb, cele care depasesc aceasta inaltime a tocurilor vor primi reducerea maxima de 40%.

Patronii barului au pus in aplicare aceasta strategie dupa ce au observat rezultatele unui studiu, realizat anul trecut in Japonia. Studiul a demonstrat faptul ca pe masura ce femeile poarte tocuri mai inalte, cu atat barbatii devin mai insetati.

In plus, sociologii sustin ca femeile din Japonia sunt tentate sa poarte tocuri din cauza faptului ca sunt foarte mici de statura. In plus, specialistii sustin ca niponele sunt constranse de standardele occidentale care au devenit o moda in Japonia.

Barul ofera reduceri strict in noptile de joi, in intervalul 18:00-23:30.