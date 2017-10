Un barbat a platit un asasin sa ii omoare iubita insarcinata. Ce a refuzat tanara sa faca

Derek Paul Smyer, în vârstă de 36 de ani, a angajat un bărbat inarmnat că să îi împuşte partenera de 27 de ani, Crystal Taylor, care era însărcinată în 5 luni şi 2 săptămâni, potrivit Mirror.

Crystal a fost împuşcată de un bărbat necunoscut, în timp ce se îndrepta către maşină sa, pentru a se deplasa la serviciu, în 2001. Atât ea, cât şi copilul ei nenăscut, nu au supravieţuit.

