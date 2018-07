Un barbat a provocat un adevarat haos in Los Angeles, dupa ce si-a impuscat bunica: pentru a scapa de politie, s-a ascuns intr-un magazin, unde a ucis o femeie si a luat cativa ostatici - VIDEO

Potrivit presei americane, tanarul de 28 de ani si-ar fi impuscat bunica, din motive inca necunoscute, iar apoi a urcat in masina si a incercat sa fuga de politie. In timpul urmaririi, a intrat cu autoturismul intr-un stalp din fata unui magazin si apoi s-a baricadat in cladire. Acolo a impuscat mortal o femeie si a incercat sa tina ostatici 40 de oameni.

“A tras in jur de 3-4 focuri si, in acel moment, toti au incercat sa se asunda intr-un loc sigur.”

Dupa aproape trei ore de negocieri, politistii l-au convins pe suspectul inarmat sa se predea. Imediat ce a iesit din magazin, acesta a fost incatusat si retinut. Bunica suspectului a fost dusa la spital si operata. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a stabili ce l-a motivat pe tanar sa recurga la acest gest.